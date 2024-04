Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 9 aprile con Berrettini e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo della giornata di martedì 9 aprile. Si chiudono gli incontri di primo turno, ma iniziano anche quelli di secondo nel Principato di Monaco. Dopo il trionfo a Marrakech torna in campo Matteo Berrettini, atteso nel 2°incontro di giornata contro Kecmanovic. Esordio anche per Novak Djokovic nel pomeriggio. Sul Campo dei Principo toccherà invece a Lorenzo Musetti. Di seguito il programma completo.

COURT RAINIER III

Ore 11:00 – (11) De Minaur vs (WC) Wawrinka

a seguire – Kecmanovic vs (WC) Berrettini

a seguire – (1) Djokovic vs Safiullin o Munar

a seguire – (5) Zverev vs Ofner

COURT DES PRINCES

Ore 11:00 – Korda vs Davidovich Fokina

a seguire – (10) Hurkacz vs Draper

a seguire – (WC) Monfils vs Thompson

a seguire – Musetti vs Fils

COURT 2

Ore 11:00 – Zhang vs Giron

a seguire – (WC) Arneodo/Weissborn vs (PR) Humbert/Martin

a seguire – Jarry vs Etcheverry

a seguire – Coric vs Truff

COURT 9

Ore 11:00 – (Q) Bautista Agut vs (LL) Diaz Acosta

a seguire – Bolelli/Vavassori vs (WC) Rinderknech/Vachrrot

a seguire – (7) Koolhof/Mektic vs Fritz/Rune o Nys/Zielinski

COURT 11

Ore 11:00 – (5) Gonzalez/Skupski vs Mahut/Roger-Vasselin

a seguire – (6) Krawietz/Puetz vs Bublik/Mannarino