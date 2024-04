Arrampicata sportiva, qualificazioni CdM Boulder: Camilla Moroni vola in semifinale a Keqiao

Arrivano buone notizie dallo Shaoxing Yangshan Climbing Center di Keqiao, in Cina, dove sono andate in scena le qualifiche femminili della prima tappa di Coppa del Mondo Boulder. Camilla Moroni si è infatti qualificata per la semifinale (in programma martedì mattina alle 6 italiane), chiudendo in 15^ posizione una gara con 4 top, 5 zone, 11 e 7 tentativi. Niente da fare invece per le altre due azzurre impegnate: Laura Rogora non è andata oltre il 23° posto con 3 top, 5 zone, 6 e 8 tentativi; 29^ piazza invece per Giorgia Tesio con 2 top, 4 zone, 5 e 8 tentativi. L’atleta da battere si conferma la slovena Janja Garnbret: per lei percorso netto, così come per la giapponese Miho Nonaka e per l’australiana Oceania Mackenzie.