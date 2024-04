Palermo, inaugurato il nuovo centro sportivo: è frutto del modello targato City Group

Weekend storico per il Palermo, che ha inaugurato a Torretta il Palermo City Football Academy, primo centro sportivo di sua proprietà nella storia del club. Presenti per il “taglio del nastro” il Consigliere del board di City Football Group e Palermo FC Alberto Galassi, il Managing Director of Global Football di City Football Group e Consigliere del board del Palermo FC Brian Marwood, il Presidente del Palermo FC Dario Mirri e l’Amministratore Delegato del Palermo FC Giovanni Gardini. Numerosi anche gli ospiti d’eccezione, dal presidente della Figc Gabriele Gravina all’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo, passando per tanti ex giocatori del Palermo che hanno scritto la storia del club (da Javier Pastore a Ciccio Brienza, passando per Fabio Simplicio e Amauri).

Costituita da due campi in erba naturale delle stesse dimensioni del terreno di gioco del “Renzo Barbera”, un campo in erba naturale di dimensioni ridotte, un Main Building ed una Club House, la struttura è frutto del modello targato City Football Group, che ha già realizzato centri sportivi simili a Manchester, Melbourne, New York e Montevideo, dove hanno sede i club di cui è proprietario. Non poteva essere da meno Palermo, che ora vanta un’infrastruttura con tecnologie di ultima generazione volte a “garantire le migliori performance da parte di giocatori e staff, l’applicazione di metodologie di allenamento di successo, la sostenibilità economica della struttura e la ricaduta positiva sul territorio in termini di rigenerazione delle aree interessate, la creazione di lavoro per la comunità locale e il rispetto dell’ambiente” recita la nota del club.

Un progetto che ha strizzato l’occhio anche al tema della sostenibilità visto che è stata preservata la flora locale “salvaguardando, piantando e ricollocando oltre 400 alberi e nuove piante tipiche della macchia mediterranea per un totale di 30.000 mq di aree verdi“. Realizzato infine un “orto sociale” vicino alla struttura che “ospiterà attività didattico-sociali in collaborazione con le associazioni benefiche del territorio, in linea con i progetti per la comunità promossi e sostenuti da CFG in tutto il mondo“.