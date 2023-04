Barcellona, Xavi: “Contratto? Non ci sono problemi, prima vinciamo il campionato”

Settantadue punti, 53 gol fatti e 9 subiti. Se il Barcellona è tornato ad avere numeri da primato, gran parte del merito è di Xavi che, salvo sorprese, dovrebbe guidare i blaugrana anche nelle prossime stagioni. Il tema rinnovo è sul tavolo, prima però c’è una Liga da portare a casa: “Non credo che ci saranno problemi a capirci, ma prima dobbiamo vincere questo campionato“, le parole dell’allenatore (il cui contratto scade nel 2024) in conferenza stampa in vista del match col Getage. Il Barca ha l’occasione di portarsi a +13 dal Real Madrid e chiudere i giochi. Ma la testa è anche al futuro: “Sono molto felice che il Barcellona apprezzi il mio lavoro. Ci sono conversazioni in corso con il presidente, con Mateu Alemany e Jordi Cruyff”. La presenza di Xavi potrebbe favorire il ritorno di Leo Messi in blaugrana, ma anche la permanenza di Gavi: “Credo che in nessun’altra squadra, sarebbe felice come nel Barcellona – dice in riferimento al talento classe 2004, accostato al Chelsea -. E’ un calciatore molto importante, per me e per tutta la squadra. A me impressiona. Il suo futuro è al Barça, non sarebbe altrettanto felice da nessuna altra parte”, conclude Xavi.