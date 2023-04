Masters 1000 Montecarlo 2023: l’analisi del tabellone di Lorenzo Musetti

Accreditato della sedicesima testa di serie, Lorenzo Musetti ha potuto scampare insidie significative al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il sorteggio non è stato tuttavia particolarmente benevolo visto che l’ha proiettato nel lato del tabellone presidiato da Novak Djokovic. Ovviamente per Musetti sarebbe già un traguardo guadagnarsi la sfida contro il numero uno al mondo ma non sarà facile dato che all’esordio è atteso da un impegno molto complicato, sempre contro un giocatore serbo. Andiamo dunque ad analizzare il tabellone del tennista azzurro, chiamato a riscattarsi dopo un avvio di stagione deludente.

Al debutto Musetti se la vedrà contro Miomir Kecmanovic, che al primo torneo stagionale su terra rossa ha fatto benissimo all’Estoril, in Portogallo. Se contasse solo il momento di forma attuale non ci sarebbe storia, ma per fortuna ci sono tante altre dinamiche in ballo. Ad esempio, Kecmanovic ha vinto un solo match in carriera nei Masters 1000 disputati sulla terra battuta (lo scorso anno a Madrid contro Bublik) a fronte di sei sconfitte. Inoltre, Musetti si è aggiudicato l’unico precedente, lo scorso anno a Napoli. Inutile dire che non sarà facile, specialmente per il momentaccio che sta vivendo il carrarino. Le opportunità per far bene però non mancano e non è da sottovalutare la possibile stanchezza di Kecmanovic, che arriverà all’appuntamento monegasco reduce da una lunga settimana a Cascais.

Paradossalmente, qualora dovesse superare lo scoglio Kecmanovic, Lorenzo avrebbe un secondo turno più agevole dato che sfiderebbe il vincente del match tra la wild card Vacherot e un qualificato. A quel punto diventerebbe quasi un imperativo raggiungere il terzo turno contro Novak Djokovic. Il sogno di tutti è proprio il remake del celebre ottavo di finale del Roland Garros 2021, quando l’azzurro vinse i primi due set per poi arrendersi alla distanza. Al momento è presto per parlare di rivincita dato che una vittoria sembra utopia. Chissà che però già giocare un match del genere non possa far bene a Lorenzo in vista del prosieguo di stagione.

Ciò che conta più di tutto per Musetti è ritrovare la fiducia e invertire il trend. A Marrakech è arrivata una vittoria contro Gaston che ha interrotto una prolungata striscia di ko consecutivi, seguita però da una deludente sconfitta contro il modesto Muller. Il momento è sicuramente negativo e il lavoro da fare è molto, ma i presupposti per riscattarsi ci sono. D’altronde la terra rossa è la sua superficie preferita di Musetti e il torneo di Montecarlo porta bene al tennis azzurro, magari proprio per la massiccia presenza di tifosi italiani sugli spalti. Nel Principato di Monaco Lorenzo ha già fatto bene lo scorso anno, quando fu capace di spingersi fino al terzo turno battendo un top 10 come Auger-Aliassime. La speranza è ovviamente che possa succedere lo stesso nel 2023, e che Montecarlo possa rappresentare le sliding doors della stagione.