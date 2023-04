Sala: “Su progetto stadio a La Maura, il Pd incontri il Milan”

A margine della presentazione degli eventi per celebrare i cento anni dell’Università Statale, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato della contrarietà della maggioranza in Consiglio comunale al progetto del Milan di realizzare un nuovo stadio sull’area dell’ippodromo de La Maura: “Io penso che il Pd debba incontrare le squadre, in particolare il Milan perché io ho detto una cosa molto semplice: non sono contrario al progetto de La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a priori”.

E ancora: “Rispetto all’idea di riportare le squadre sul progetto in voga fino a qualche mese fa, è inutile che dicano a me di convincere le squadre. Pensano che io non ci stia provando? Ci sto provando eccome. Quindi ci provino, se ci riescono siamo tutti felici. Non mi dispiacerebbe visto che ci abbiamo lavorato talmente tanto su quel progetto. Ma se in questo momento il Milan mi dice che ha un’altra idea che devo fare?”.

Per concludere: “Quindi dico al Pd: la smettano di chiedere a me, se credono di poterli convincere parlino loro con il Milan. Ieri c’è stato un incontro, per me c’era Mario Vanni, il mio capo di Gabinetto, Io li incontrerò quando avrò il progetto sul tavolo, altrimenti di cosa parlo?”.