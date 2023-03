Masters 1000 Miami, qualificazioni: Arnaldi e Bellucci subito out al primo turno

Qualificazioni amare anche nel Masters 1000 di Miami per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, che non riescono a superare il primo round del tabellone cadetto. Il primo, testa di serie numero quattordici, è stato sorpreso con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dallo slovacco Klein, n°146 del ranking mondiale.

Partenza da incubo per il ligure, andato subito sotto per 5-1. La reazione era di quelle importanti, con tre games che lo riportavano sul 4-5 con la possibilità di servire. Qui Matteo lottava, ma al sesto set point perdeva nuovamente la battuta e con essa il set per 6-4. Anche nella seconda frazione l’azzurro era protagonista di una partenza diesel, dallo 0-2 però metteva a segno un parziale di sei games a due e pareggiava con un altro 6-4. L’avvio ad handicap non poteva mancare anche nel set decisivo, però questa volta la rimonta si chiudeva come nel primo set, invece che come nel secondo. Dall’1-4 Arnaldi impattava sul 4-4, ma poi cedeva di nuovo il servizio nel decimo game e la partita.

Bellucci invece è stato sconfitto nettamente dal cinese Zhizhen Zhang, quarta testa di serie del seeding. Partita durata poco più di un’ora e mai realmente in discussione, con l’asiatico che ha esordito con un parziale di 5-0 e dopo aver vinto il primo parziale per 6-1 ha subito trovato il break di vantaggio anche nella seconda frazione. Il tennista lombardo provava a restare aggrappato al match, ma sul 3-5 con un doppio fallo conegnava la vittoria all’avversario.