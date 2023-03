Highlights e gol Ancona-Cesena 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Gli highlights e i gol di Ancona-Cesena 0-1, sfida valida per la trentatreesima giornata del Girone B di Serie C 2022/2023. Decide l’incontro una rete di Corazza a dodici minuti dal termine. Successo importante per gli ospiti, che restano in scia di Reggiana ed Entella nella classifica del girone in vista della lotta per la promozione delle ultime giornate.