Siviglia, Sampaoli verso l’esonero: sarà Mendilibar il nuovo allenatore

La notizia arriva da “Marca”: il Siviglia sta per esonerare Jorge Sampaoli e già domani mattina sarà un altro tecnico a dirigere l’allenamento, Josè Luis Mendilibar. L’ex Elche ed Alaves avrebbe trovato un accordo fino alla fine della stagione. Spetterà a lui il compito di condurre gli andalusi nei quarti di Europa League contro il Manchester United e soprattutto alla salvezza, dati solamente i due punti di vantaggio sul terz’ultimo posto. Sampaoli era tornato lo scorso ottobre per prendere il posto di Lopetegui ma non è riuscito a invertire il trend di una stagione da incubo per il Siviglia.