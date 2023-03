Masters 1000 Miami 2023, Medvedev in semifinale: Eubanks battuto in due set

Daniil Medvedev non sbaglia e vola in semifinale. Al Masters 1000 di Miami (Usa, cemento statunitense) il tennista russo ha la meglio del padrone di casa Chris Eubanks con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e ventisette minuti di gioco e prenota un posto tra i primi quattro. Domani se la vedrà con il vincente del match che vede opposti l’argentino Cerundolo e il russo Karen Khachanov.

Partita che era iniziata con diversi patemi d’animo per Medvedev: tanti errori non forzati e un quarto game fiume con il russo che ha dovuto annullare addirittura ben cinque palle break. La partita, sul punteggio di 3-2 in favore di Eubanks, è stata interrotta per pioggia per circa venti minuti. Alla ripresa la musica cambia e non poco: Medvedev è più centrato, non sbaglia un colpo, e brekka per ben due volte il suo avversario vincendo quattro games di fila e chiudendo la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-3. Anche ad inizio secondo set Eubanks non riesce più a far male al suo avversario come nei primi scampoli di partita, cede nuovamente il servizio e si ritrova sotto 4-2, ad un passo dal baratro. Un game scellerato da parte di Medvedev permette allo statunitense di recuperare il break e di ritrovare una nuova linfa: 4-4. Tra i due è un testa a testa e la conclusione scontata sembra essere il tie-break, ma nel dodicesimo gioco Eubanks fa il bello ed il cattivo gioco e cede un game mortifero. Il russo ne approfitta e chiude 6-3 7-5.