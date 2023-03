F1, Montezemolo: “Crisi Ferrari non a breve termine, serve investire sui migliori tecnici”

“Mi dispiace molto vedere la Ferrari così, non credo sia una crisi di breve termine. Si tratta di trovare sul mercato i migliori tecnici. Perché per vincere serve competenza e portare cultura in azienda”. Così Luca Cordero di Montezemolo, ospite a Piazza Pulita su La7, commenta il momento della Ferrari in F1. “Quest’anno mi sarei aspettato una vettura più competitiva, una evoluzione di quella dell’anno scorso. Leclerc è molto bravo, velocissimo. Ma per vincere ha bisogno di una macchina competitiva”, ha concluso l’ex presidente della Ferrari.