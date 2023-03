Inter, Acerbi: “Voglio rimanere. Potevamo avere 12 punti in più”

“Voglio rimanere all’Inter, la speranza c’è. Non so niente e non mi interessa: so solo che mi aspettano due mesi importanti dove cercherò di fare del mio meglio. Qui mi trovo bene, se dipendesse da me rimarrei. Quello che succederà, succederà, ma di sicuro non voglio aspettare agosto come lo scorso anno”. Così Francesco Acerbi sul suo futuro all’Inter. Intervistato da Dazn, il difensore di proprietà della Lazio ha toccato vari temi, tra una stagione fin qui con molti alti e bassi, ma anche la necessità di affrontare al meglio i quarti di Champions League: “Secondo me è giusto anche sottolineare le cose positive, come la vittoria in Supercoppa e l’aver raggiunto i quarti. È giusto darci i giusti meriti, sono tutte partite alla nostra portata; ma abbiamo avuto troppi alti e bassi, potevamo avere 10, 12 punti in più. La Champions ti mette adrenalina, sono partite da dentro o fuori. Ma anche in campionato non possiamo stare tranquilli”.