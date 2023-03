Masters 1000 Miami 2023: buona la prima per Sinner, piegato in due set Djere

Jannik Sinner inaugura con una vittoria il suo cammino nel Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). Nell’incontro valevole per il secondo turno, l’azzurro ha rispettato il pronostico della vigilia, sconfiggendo in due set Laslo Djere dopo 1h22′ di gioco. 6-4 6-2 il punteggio del match, più complicato del previsto per il classe 2001 ma comunque portato a casa con merito.

Reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz, Sinner ha faticato ad adattarsi alle condizioni in Florida, vivendo un paio di passaggi a vuoto e commettendo qualche errore di troppo. Ciò che contava però era vincere e Jannik l’ha fatto, peraltro contro un avversario avanti 2-1 nei precedenti. Sinner punta dunque a regalarsi un’altra settimana da sogno in terra statunitense e approda al terzo turno, dove attende uno tra il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff, giustiziere di Fabio Fognini al primo turno, e il bulgaro Grigor Dimitrov.

CRONACA – Buona partenza dell’azzurro, che tiene agevolmente i turni di servizio e si rende pericoloso in risposta, non riuscendo tuttavia a conquistare il break malgrado ci vada vicino. A sorpresa, nel settimo gioco è Jannik a disunirsi e – complice un rendimento al di sotto delle aspettative al servizio, specialmente con la seconda – cede la battuta. Djere cerca di approfittare del momento e si porta sul 30-0 nel game seguente, ma in realtà sarà l’inizio di un crollo verticale. Sinner torna infatti a esprimere un ottimo livello di tennis e fa suo il parziale con il punteggio di 6-4.

I giochi consecutivi vinti dall’azzurro diventano sei grazie al break in apertura di seconda frazione, poi consolidato a suon di vincenti. Ancora una volta, tuttavia, ecco il ribaltamento di fronte che coincide con un momento di difficoltà dell’azzurro, il quale perde il servizio e si fa rimontare sul 3-2. Set riaperto? In realtà no, perché Sinner torna a carburare e dimostra che, quando alza il suo livello di gioco, per Djere c’è poco da fare. 6-2 il punteggio finale del set, vinto agevolmente dall’altoatesino, capace di staccare il pass per il terzo turno.