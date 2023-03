Roma, inchiesta di Repubblica sull’emergenza abitativa: nel mirino anche il residence di Totti

Francesco Totti è stato indirettamente coinvolto in un’inchiesta di Repubblica, che ha sollevato il problema dell’emergenza abitativa a Roma. L’ex capitano dei giallorossi possiede infatti una società (Ten Immobiliare) proprietaria del residence di via Tovaglieri a Roma – in zona Tor Tre Teste – che versa in condizioni precarie. “Sono qui da quattro anni, i vicini mi sputano sulla porta e buttano la spazzatura sul pianerottolo. Capita che ci siano anche delle blatte negli appartamenti” racconta una donna di 48 anni che vive nel palazzo di tre piani, utilizzato a spese del Campidoglio per ospitare circa 50 persone. Come spiega Fabrizio Ragucci del sindacato Unione Inquilini, si tratta di “un business da 730mila euro all’anno, visto che ogni alloggio costa al Comune (che ricorre a quest’espediente per contrastare l’emergenza abitativa, ndr) 1780 euro, 50 euro al metro quadrato“.