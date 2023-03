LIVE – Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Virtus Bologna-Real Madrid, sfida valida come trentesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo la sconfitta contro il Monaco, nuovo impegno contro un avversario di altissimo livello per le Vu Nere di coach Scariolo, alla ricerca di una vittoria per restare a contatto del treno playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 24 marzo, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

