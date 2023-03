Masters 1000 Miami 2023: Alcaraz sul velluto, Khachanov fa fuori Tsitsipas

Nessun problema per Carlos Alcaraz, che batte Tommy Paul e strappa il pass per i quarti di finale al torneo Masters 1000 di Miami 2023. Per lo spagnolo numero uno del ranking ATP arriva un successo abbastanza semplice in due set, con il punteggio di 6-4 6-4. L’iberico affronterà ora Taylor Fritz, vincitore su Holger Rune con il punteggio di 6-3 6-4. Eliminazione a sorpresa, invece, per Stefanos Tsitsipas, sconfitto da un buon Karen Khachanov, il quale si appropria del primo set al tiebreak e chiude la partita con un 6-4 nel secondo. Il russo se la vedrà adesso con il vincente della sfida tra Francisco Cerundolo e Lorenzo Sonego. Avanti in rimonta Emil Ruusuvuori, vincitore contro Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 4-6 6-4 7-5.

IL TABELLONE DEL TORNEO

I RISULTATI

(1) Alcaraz b. (15) Paul 6-4 6-4

(9) Fritz b. (7) Rune 6-3 6-4

Ruusuvuori b. (25) Van de Zandschulp 4-6 6-4 7-5

(10) Sinner b. (6) Rublev 6-2 6-4

(14) Khachanov b. (2) Tsitsipas 7-6(4) 6-4