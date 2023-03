Sonego-Cerundolo stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Dopo le prestigiose vittorie contro Thiem ed Evans, l’azzurro si è ripetuto al terzo turno, estromettendo il più quotato Frances Tiafoe, 12esima testa di serie. Secondo successo consecutivo contro l’americano, già sconfitto pochi mesi fa in Coppa Davis, e ottavi di finale centrati. Sulla strada del piemontese ci sarà ora l’argentino Cerundolo, che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale a Miami e appare determinato a ripetersi. La vittoria contro Auger-Aliassime al terzo turno fa paura, ma per Sonego si tratta di un match assolutamente alla portata. Anzi, secondo i bookmakers, sarà proprio l’italiano a scendere in campo con i favori del pronostico.

Sonego e Cerundolo scenderanno in campo stanotte, tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo, come ultimo match sul Grandstand, non prima dell’01:00. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista argentino. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.