Qualificazioni Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio batte il Comoros, a segno Kessie

La Costa d’Avorio batte il Comoros con il punteggio di 2-0 nel match valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa in programma gennaio 2024. Nel successo c’è la firma di Sangare ma anche di Franck Kessie, che sigla la rete del raddoppio. In campo ben tre giocatori dell’attuale Serie A: Wilfried Singo del Torino, Christian Kouame della Fiorentina e Jeremie Boga dell’Atalanta. Nelle altre partite si registra la vittoria dell’Uganda sulla Tanzania per 1-0 e il pareggio tra Togo e Burkina Faso.