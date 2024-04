Masters 1000 Madrid 2024, Tsitsipas si fa sorprendere da Monteiro

Al Masters 1000 di Madrid si completano gli incontri di secondo turno e subito una clamorosa sorpresa caratterizzata questa giornata di sabato. Va fuori uno dei giocatori più in forma di queste ultime settimane, ovvero Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, reduce dal trionfo a Monte-Carlo e dalla finale persa a Barcellona, è stato eliminato in due set – con il punteggio di 6-4 6-4 dal brasiliano Thiago Monteiro. Un upset del tutto inaspettato, per le buone condizioni di forma di Tsitsipas e per un avversario di certo non di primo piano. Ma il 29enne verdeoro si è reso protagonista probabilmente della miglior prestazione in carriera, servendo l’89% di prime e creando non pochi problemi al greco sulla diagonale del rovescio che si scontrava con il suo dritto mancino. Un vecchio e annoso problema che si ripropone spesso per Tsitsipas, che così saluta il torneo di Madrid anticipatamente.