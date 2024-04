Lazio-Verona 1-0, Tudor: “Siamo sulla strada giusta. Questa è la vittoria più bella di tutte”

“Siamo sulla strada giusta, manca poco e dobbiamo finire bene. Vogliamo conquistare più punti possibili, poi tireremo le somme alla fine e vedremo dove siamo arrivati. Quinto posto? Bisogna pensare partita dopo partita. Ora dobbiamo preparare bene la prossima gara a Monza”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Igor Tudor, dopo la vittoria sul Verona per 1-0 all’Olimpico. “La partita era pericolosa, l’Hellas è una squadra difficile da battere – ha spiegato il mister biancoceleste a Sky -. Conosciamo il valore di Zaccagni e ci ha dato subito una mano. Sono felice di questi giocatori, ed è un piacere allenarli: bisogna continuare senza mollare niente, tutti i punti sono preziosi”. “Questa vittoria la sento come la più bella di tutte – ha proseguito Tudor -. Loro nel secondo tempo sono calati un po’ e la nostra qualità è uscita fuori. Se non sei attento sui contropiedi o sui calci piazzati, rischi di prendere gol e a quel punto diventa difficile ribaltarla. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo, concedendo il minimo”.

E su Luis Alberto: “L’ho visto sempre concentrato in allenamento, non ha sbagliato niente. Gli piace sentirsi protagonista e apprezza questa fluidità che proponiamo in campo. La sua qualità negli ultimi 25 metri ce l’hanno in pochi, sta facendo veramente bene. Il suo futuro? Io faccio il mio lavoro e cerco di essere onesto, ognuno può fare le scelte che vuole. La società è sopra di tutto”, ha concluso.