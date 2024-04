Lazio-Verona 1-0, Zaccagni: “Siamo al livello della Roma”

“Ho avuto una stagione complicata, fatta di alti e bassi, con degli infortuni traumatici. Oggi sono contento di essere tornato e di aver aiutato la squadra ad aver portato a casa i tre punti. Il quinto posto? Ci sono tanti scenari che si possono aprire, guardiamo partita dopo partita e puntiamo a conquistare più punti possibili”. Lo ha detto a Sky l’esterno offensivo della Lazio, Mattia Zaccagni, dopo la vittoria sul Verona per 1-0 all’Olimpico. “Se ci sentiamo all’altezza della Roma dal punto di vista tecnico? L’abbiamo dimostrato quando ci abbiamo giocato contro – ha detto l’attaccante ex gialloblù, autore stasera del gol vittoria – I derby sono partite un po’ particolari, ma penso che il nostro cammino non sia poi così diverso da quello della Roma”. Su cosa è cambiato con l’arrivo di Tudor: “La prima impressione è stata subito positiva – spiega -, abbiamo cambiato tanto sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l’aspetto tattico con un modo di giocare più a uomo e a tutto campo. Bisogna lavorare per forza di cose su intensità e pressing”.

“I rapporti nello spogliatoio? Tante volte da fuori abbiamo sentito certe voci e ci hanno sempre sorpreso. Non ci sono mai stati problemi tra di noi, a parte cose normali che si possono dire in un intervallo”. E sugli Europei: “Penso che sia il sogno di ogni giocatore, adesso sono tornato e cercherò di farmi trovare pronto in caso di chiamata del mister. Con Spalletti ho un buon rapporto, mi ha sempre stimato come giocatore e sono contento”.