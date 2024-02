Masters 1000 Indian Wells 2024, torna in campo Jannik Sinner: quando ci sarà il sorteggio del tabellone?

C’è attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il nuovo n°3 del ranking mondiale, dopo i successi di Melbourne e Rotterdam, si presenterà al via del primo Masters 1000 della stagione ancora da imbattuto in questo 2024. L’appuntamento è per Indian Wells, dove lo scorso anno perse in semifinale contro Carlos Alcaraz. Un tabellone a 96 giocatori, con Jannik che avrà un bye all’esordio e debutterà come tutte le 32 teste di serie a partire dal secondo turno.

Il campione di Sesto Pusteria andrà anche a caccia della seconda posizione in classifica nel deserto californiano e sarà – salvo ritiri illustri dell’ultima ora – la testa di serie numero tre. Questo vuol dire che in semifinale – come già accaduto agli Australian Open – potrebbe scontrarsi con uno tra Djokovic o Alcaraz. Per conoscere l’esito del sorteggio bisognerà attendere il 5 marzo, quando verrà estratto il tabellone a partire dalle 21.00 italiane.