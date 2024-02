L’Inter di Inzaghi può superare il record di punti della Juventus 2013-14? Inzaghi punta Conte

I numeri dicono che è possibile, una visione più realista dice che è quantomeno molto difficile, mentre la scaramanzia di Simone Inzaghi imporrebbe ancora più cautela. Di sicuro fin qui l’Inter (66 punti) è ancora in corsa per superare il record della Juventus di Antonio Conte, che nel 2013-14 vinse lo Scudetto con 102 punti e che in quel campionato alla 26esima giornata aveva raggiunto quota 69.

Un traguardo storico, che portò anche alle congratulazioni del tecnico della Roma, seconda classificata, Rudi Garcia: “Hanno fatto qualcosa di unico questa stagione. Sinceramente, non credo che vedremo presto un’altra squadra superare i 100 punti”. In realtà, dieci anni dopo l’impresa diventa possibile. L’Inter dovrebbe collezionare 12 vittorie e 1 pareggio per chiudere a 103 punti, oppure inanellare 12 successi e 1 sconfitta per eguagliare i bianconeri a 102. Quel che è certo è che i punti a disposizione per Simone Inzaghi, a partire dal recupero della ventunesima giornata contro l’Atalanta, sono 39. Il compito è difficile, perché il tecnico piacentino punta a far bene ovviamente in Champions League. Se l’Inter dovesse superare l’ostacolo Atletico Madrid, potrebbe lasciare qualcosa in campionato nel momento più delicato della stagione, a differenza della Juventus 2013-14 che nella seconda metà di quell’annata si trovò a disputare ‘solamente’ l’Europa League, mentre in Coppa Italia il cammino bianconero si fermò ai quarti di finale a Roma. C’è poi un altro record, che però non appartiene alla Juventus e che non vede l’Inter come unica artefice del proprio destino. Si tratta del distacco dalla seconda classificata e il primato è nelle mani proprio del club nerazzurro che nel 2006/07 rifilò 22 punti alla Roma di Luciano Spalletti. Qui però serve un assist delle rivali – Juventus in primis – per niente intenzionata a perdere ulteriore terreno.