Cobolli-Auger Aliassime stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2024

Flavio Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime nel primo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024, torneo in programma sul cemento messicano. Il tennista azzurro ha brillantemente superato le qualificazioni ma non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio. Il suo avversario al debutto nel main draw sarà infatti il canadese Auger-Aliassime, che pur non essendo il giocatore che qualche anno fa arrivò alle Finals, rimane un tennista particolarmente insidioso da affrontare. Tra i due non ci sono precedenti ma, nonostante l’ottimo momento di forma di Flavio, sarà il nordamericano a scendere in campo con i favori del pronostico.

