Masters 1000 Indian Wells 2023: esordio amaro per Sonego, passa Kubler in due set

Lorenzo Sonego è stato sconfitto in due set da Jason Kubler al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023. 6-4 7-6(4) il punteggio in favore del tennista australiano, capace di staccare il pass per il secondo turno dopo 1h54′ di gioco. Match dominato dai servizi e molto equilibrato, tanto da decidersi su una manciata di punti. Purtroppo per Sonego, ad avere la meglio è stato il suo avversario, che non ha mai perso il servizio e, nel complesso, è stato più cinico nei momenti chiave. Al secondo turno, Kubler se la vedrà contro la testa di serie numero 21 Grigor Dimitrov.

CRONACA – Sono tre i momenti salienti dell’incontro. Il primo è il nono gioco del primo set, in cui Sonego perde il servizio a 30 (da 30-15) e subisce il break fatale, consegnando la frazione al suo avversario per 6-4. Il secondo è il sesto game del secondo set, dove Sonego non sfrutta l’unica palla break che riesce a procurarsi in tutto il match, non riuscendo a rompere l’ordine dei servizi e di fatto spianando la strada per il tie-break. Il terzo è proprio il tie-break, in cui Lorenzo non ha convinto e si è arreso per 7 punti a 4, nonostante avesse qualche chance molto interessante. Emblematica la palla corta tentata sul 4-4, in cui l’azzurro ha inspiegabilmente tentato di togliersi dallo scambio nonostante non ce ne fosse il bisogno. Testa a Miami dunque per Sonego, determinato a ritrovare l’ottimo tennis espresso a Dubai.