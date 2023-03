Bayern Monaco-Psg 2-0, Nagelsmann: “Giocando così possiamo raggiungere qualsiasi traguardo”

Dopo il passaggio del turno in Champions League arrivata col suo Bayern Monaco contro il Psg, il tecnico Julian Nagelsmann ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Il Tottenham è una squadra che deve lavorare tanto e per diventare competitiva a livelli importanti deve fare ancora tanta strada. Lo scorso anno siamo usciti dai gironi di Conference League. Uno step quest’anno lo abbiamo fatto, vincendo il girone, e uscendo poi con la squadra campione d’Italia. Noi non vinciamo niente da tanti anni”.

E ancora: “Lo scorso campionato siamo passati dal nono al quarto posto, vincendo 10 partite su 14, compiendo un miracolo. I giocatori stasera si sono impegnati, ma bisogna determinare di più in fase offensiva. Avevamo preparato la gara in modo diverso nella circolazione della palla. Avevamo defezioni importanti in questi 180 minuti, anche se non può essere una scusa. Nelle due partite, forse l’abbiamo persa all’andata. Ho un contratto con il Tottenham e lo rispetto. A fine stagione si faranno le valutazioni insieme al club. Magari la società è delusa”.