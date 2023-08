Masters 1000 Cincinnati, esordio fatale per Berrettini: Auger-Aliassime vince in rimonta e torna al successo

Matteo Berrettini esce subito di scena all’esordio nel Masters 1000 di Cincinnati 2023, sconfitto in tre set da Felix Auger-Aliassime. Dopo un primo set ben giocato e in cui il canadese a dire il vero ha anche regalato tanto, l’azzurro ha subito la rimonta del suo avversario. Il punteggio recita 4-6 6-2 6-3 per l’attuale numero quattordici del mondo, il quale era reduce da ben cinque eliminazioni al primo turno sul circuito. L’ultimo successo in una partita ufficiale risaliva infatti al torneo 250 di Lione nel mese di maggio. Un passo indietro quest’oggi per un falloso Berrettini rispetto a quanto visto in quel di Toronto e in vista dei prossimi Us Open dove difende i quarti di finale dello scorso anno.

LA PARTITA – Già dai primi games sembra Matteo quello più in palla: molto solido alla battuta e pronto a sfruttare qualche errore di troppo del canadese. Il classe ’00 riesce a salvarsi nei primi due turni di battuta ma sul 2-2 arriva il break che era un po’ nell’aria da parte del nostro tennista. L’azzurro consolida il vantaggio, portandosi prima sul 4-2 e poi sul 5-3. I primi problemi per il romano arrivano nel decimo gioco, quando è costretto ad annullare le prime due palle break dell’incontro, prima di riuscire finalmente a chiudere con il servizio alla terza palla set: 6-4.

Si nota però un Auger che sale di livello, mentre Matteo inizia a faticare anche nelle prime fase del secondo parziale. Arriva il break che permette al canadese di salire sul 3-1, ma il game chiave della frazione è il settimo, quello più lottato della partita. Auger non riesce a concretizzare diverse palle game, Berrettini si procura una palla break ma non è abbastanza incisivo in risposta. Alla fine l’avversario riesce a salvarsi ai vantaggi e nel gioco successivo ottiene un altro break per il 6-2 che porta la sfida al terzo set.

Il terzo set segue i servizi nella sua fase iniziale, poi sull’1-1 (40-30) in favore del tennista nordamericano arriva qualche goccia di pioggia che ferma il match per alcuni minuti. I due atleti restano in campo e si torna a giocare e l’allungo ancora una volta è Auger-Aliassime a metterlo a segno, anche grazie ad un game di servizio pessimo di Matteo sul 2-3. Due doppi falli, di cui uno sulla palla break, permettono all’altro di scappare via. Nessun patema per il classe ’01, che negli ultimi due turni di battuta non perde punti e vola al secondo turno.