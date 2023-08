Al-Hilal, dal Brasile: Neymar riceverà 320 milioni tra firma, ingaggio e bonus. 100 milioni al PSG

Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l’Al Hilal, club per il quale avrebbe già firmato un contratto biennale. Lo riferiscono i media del gruppo Globo e altre testate brasiliane. Domani dovrebbe arrivare l’annuncio, mentre dovrebbe essere prevista per mercoledì la presentazione ufficiale del giocatore. Neymar riceverà in totale 320 milioni di euro, che comprendono bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale. Al Psg andranno invece 100 milioni di euro, che costituiscono la cifra più alta mai pagata per un trasferimento calcistico da un club non europeo.