Marsiglia: Galtier nel mirino, ma ci sono alcuni ostacoli

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il Marsiglia sarebbe interessato a portare Christophe Galtier sulla propria panchina. L’ex tecnico del Psg era già stato considerato dal club al termine della scorsa stagione, ma dopo la risoluzione del contratto con i parigini e le accuse di razzismo, Galtier aveva declinato.Ora, il tecnico sembra voler ripartire e Jacques Abardonado potrebbe dover abbandonare il Marsiglia per fargli spazio. Ci sono però alcuni nodi da sciogliere, come il punto di domanda sul tipo di accoglienza che riceverebbe. Sulla testa di Galtier pesano ancora le accuse di razzismo, oltre allo sguardo critico che molti hanno nei confronti della sua avventura al Psg. C’è da fare i conti anche con l’offerta giunta dal Qatar, che gli assicurerebbe un contratto milionario, ma Galtier vorrebbe rimanere in Europa. Ha una sola richiesta, quella di ricominciare in un ambiente unito e sano, con la tifoseria dalla sua parte. Nei prossimi giorni potrebbe tenerci un incontro tra la società e i gruppi organizzati per discuterne.