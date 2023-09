Atp Zhuhai 2023, sarà Khachanov-Nishioka la finale: sconfitti Korda e Karatsev

Saranno Karen Khachanov e Yoshihito Nishioka a sfidarsi nella finale dell’ATP 250 di Zhuhai, in programma domani. Nella prima semifinale odierna il tennista russo, numero uno del tabellone, si è imposto con il punteggio di 7-5 6-4 ai danni di Sebastian Korda. Fondamentale il primo set, in cui ci sono state diverse occasioni per entrambi i giocatori, ma che alla fine è andato al primo favorito grazie ad un break provvidenziale nell’undicesimo gioco. Nel secondo parziale Khachanov vola subito via sul 4-0 e nonostante una mini reazione dell’avversario, riesce a chiudere 6-4. Un successo importante, dopo un estate in cui un infortunio lo aveva tenuto lontano dai campi da gioco. E importante è anche la vittoria di Yoshihito Nishioka, che in questi tornei asiatici di fine stagione riesce sempre a ottenere buoni risultati. Il nipponico ha sconfitto per 6-4 6-4 Aslan Karatsev, rimontando un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set.