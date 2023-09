Tabellone Atp Zhuhai 2023: Khachanov primo favorito, al via anche Arnaldi

Il tabellone del torneo Atp 250 di Zhuhai 2023, che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Karen Khachanov prova a mettersi alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato la sua estate e si presenta in questo primo torneo asiatico come prima testa di serie del tabellone. Secondo favorito Cameron Norrie, mentre numero tre e quattro sono altri due tennisti martoriati dagli infortuni negli ultimi mesi, ovvero Struff e Korda. Presente anche il nostro Matteo Arnaldi, che volerà dall’Italia alla Cina per sfidare al primo turno l’ostico Karatsev. In caso di vittoria, pronto ad attenderlo Andy Murray.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE PRINCIPALE ATP 250 ZHUHAI 2023

PRIMO TURNO

(1) Khachanov bye

Schwartzman vs (Q)

Kovacevic vs Coppejans

Shang vs (6) McDonald

(4) Korda bye

Muller vs Hijikata

(WC) Li vs Svrcina

(Q) vs (5) Etcheverry

(8) Nishioka vs Atmane

Harris vs Vesely

(WC) Zhou vs Garin

(3) Struff bye

(7) Murray vs (WC) Mo

Arnaldi vs Karatsev

(Q) vs (Q)

(2) Norrie bye