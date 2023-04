Maratona Parigi 2023, risultati e ordine di arrivo: vincono Ayana e Kiprop

Risultati, classifica e ordine di arrivo della Maratona di Parigi 2023, corsa di running andata in programma domenica 2 aprile. La famosa maratona per le vie della città francese, antipasto dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, seppur su un percorso diverso, vede trionfare l”etiope Abeye Ayana con il tempo di 2h07’15”. Battuto il connazionale Guye Adola (2h07’35”), mentre al terzo posto c’è il kenyano Josphat Boit (2h07’40”). Completano la top 5 Langat e Mamo, mentre il miglior europeo è lo svedese Tesfamariam, ottavo. Tra le donne, invece, trionfa la kenyana Helah Kiprop (2h23’19”), che la spunta per un nulla sull’etiope Atalel Anmut. Terza l’etiope Fikrte Wereta (2h23’22”), che strappa il podio alla connazionale Chekole. La miglior europea è la portoghese Solange Jesus, nona. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO MASCHILE

1. Abeye Ayana (ETH) – 2:07:15

2. Guye Adola (ETH) – 2:07:35

3. Josphat Boit (KEN) – 2:07:40

4. Elkanah Langat (KEN) – 2:08:24

5. Adeledelew Mamo (ETH) – 2:08:49

6. Leonard Korir (USA) – 2:09:32

7. Laban Korir (KEN) – 2:09:34

8. Samuel Tesfamariam (SWE) – 2:09:47

9. Mehdi Frere (FRA) – 2:11:05

10. Evans Sambu (KEN) – 2:12:25

ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE

1. Helah Kiprop (KEN) – 2:23:19

2. Atalel Anmut (ETH) – 2:23:19

3. Fikrte Wereta (ETH) – 2:23:22

4. Yeshi Chekole (ETH) – 2:23:29

5.Winfridah Moseti (KEN) – 2:23:38

6. Linet Masai (KEN) – 2:24:49

7. Judith Jerubet (KEN) – 2:25:54

8. Etagegne Woldu (ETH) – 2:26:00

9. Solange Jesus (POR) – 2:28:15

10. Ruth Chebitok (KEN) – 2:30:29