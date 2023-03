F1 GP Australia 2023, replica gara e qualifiche in chiaro su TV8: orari, canale e tv

La replica della gara e delle qualifiche del GP di Australia 2023 di F1 sarà visibile in chiaro su TV8: ecco le informazioni utili su orari, canale di riferimento e tv e streaming di questo terzo appuntamento stagionale che si corre a orari estremamente scomodi per il pubblico italiano, in virtù del fuso monstre di nove ore. Pertanto, gara e qualifiche, oltre alle sessioni di prove libere, si disputeranno in orari notturni, che riepiloghiamo di seguito: libere 1 e libere 2 venerdì 31 marzo alle ore 03.30 e 07, libere 3 e qualifiche sabato 1 aprile alle ore 03.30 e 07, gara domenica 2 aprile alle ore 07. Viene in soccorso TV8, che proporrà la differita in replica e in chiaro di qualifiche e gara, rispettivamente alle ore 14 di sabato e alle ore 15 di domenica. Di seguito ecco il riepilogo.

REPLICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA F1

Sabato 1 aprile ore 14 in chiaro su TV8

REPLICA GARA GP AUSTRALIA F1

Domenica 2 aprile ore 15 in chiaro su TV8