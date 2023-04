PSG ko in casa, Messi e Donnarumma sommersi dai fischi

E’ un brutto periodo per il PSG. In una stagione che rischia di diventare ai limiti del tragico, al livello sportivo, la sconfitta contro il Lione potrebbe gettare nella stanza dei fantasmi gli uomini di Galtier, con Lens e Marsiglia che sognano l’aggancio. Entrambi i club, infatti, inseguono a -6. I tifosi del PSG hanno deciso di puntare il dito contro due giocatori simbolo di questo PSG: ossia Gigio Donnarumma e Lionel Messi. Il portiere italiano aveva combinato un grande guaio sempre per un’impostazione dal basso che non ha portato mai grandissime lodi per l’ex Milan. Al 39esimo, dopo aver controllato male un pallone, Donnarumma ha provocato un rigore falciando Alexandre Lacazette. Il cartellino da parte dell’arbitro è stato solo un giallo e dal dischetto il capitano del Lione ha colpito il palo. Per quanto riguarda, invece, i fischi all’argentino si sono sentiti fin dalla lettura delle formazioni prima di incappare nella sconfitta contro il Lione che ora rischia di essere pesante.