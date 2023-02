Maratona di Roma 2023, si parte il 19 marzo alle ore 8:00

Si avvicina l’appuntamento con la 28esima edizione della Maratona di Roma: l’ “Acea Run Rome The Marathon” si terrà domenica 19 marzo 2023 con partenza alle ore 8:00 da Via dei Fori Imperiali. Sono 175 i pacer selezionati, che scorteranno i circa 15mila runners che prenderanno parte alla gara. Di questi 175, 114 sono italiani e 61 stranieri in rappresentanza di 16 nazioni, a conferma del forte carattere internazionale della manifestazione e la tradizionale calorosa accoglienza del Bel Paese, Roma è dunque chiamata a presentarsi ai propri ospiti mettendoli a proprio agio anche attraverso una comunicazione efficace.