Tennis, Alcaraz dopo il titolo a Buenos Aires: “Grande settimana, mi sono sentito bene”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, Carlos Alcaraz ha fatto un bilancio del torneo: “E’ stata una grande settimana per me. Fin dall’inizio ho giocato abbastanza bene, ma avevo ancora margini di miglioramento. Poi, a partire dalla sfida contro Lajovic ho avuto la sensazione che giocassi da tempo e non che fosse il primo torneo dell’anno. Mi sono sentito molto bene fisicamente e mentalmente e anche il mio tennis funzionava. Pubblico argentino? Il loro sostegno è andato oltre le mie aspettative. La loro passione per il tennis è incredibile, mi porterò dietro un buon ricordo“.

“Mi aspetto un anno positivo. Amo giocare a tennis e spero di godermi questa stagione – ha proseguito lo spagnolo – Pressione? Il mio obiettivo è lavorare giorno dopo giorno per stare bene dal punto di vista psicologico. Quando non gioco a tennis sono un ragazzo normale che fa cose normali, questo mi aiuta molto a staccare. Cerco di circondarmi delle persone che mi vogliono bene, dal mio team alla famiglia e gli amici. Cerco di non mettermi la pressione di essere il più giovane a fare qualcosa“. Infine, sull’obiettivo numero uno al mondo: “Lotto insieme a Djokovic e Tsitsipas, ma solamente perché sono i più vicini. Ciò non vuol dire che non possano arrivare altri giocatori da dietro. Credo che in molti possano vincere uno slam: non faccio nomi, ma ce ne sono almeno sette o otto“.