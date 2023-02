Brighton, De Zerbi: “Riunione con gli arbitri una perdita di tempo, non sono in Inghilterra per questo”

Espulso nel tunnel degli spogliatoi al termine di Brighton-Fulham, il tecnico dei Seagulls Roberto De Zerbi si è sfogato nell’intervista post partita: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento del direttore di gara. Non gli ho detto parolacce, cosa che invece gli avversari hanno fatto. Non lo ritengo all’altezza della Premier League“. La rabbia di De Zerbi si è poi spostata verso l’ex arbitro Howard Webb, attuale capo della squadra arbitrale inglese, e in particolare sulla riunione tenuta la scorsa settimana con i club per fare chiarezza sul Var: “Una perdita di tempo. Se quest’incontro dura due-tre ore poi è inaccettabile che l’arbitro abbia un determinato atteggiamento in campo. Non parlo di decisioni su rigori o cose simile, ma solo dell’atteggiamento. Così è impossibile migliorare“. Infine, l’allenatore italiano ha concluso: “E’ l’ultima volta che perdo tempo con un incontro simile, non sono in Inghilterra per questo“.