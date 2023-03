Maratona Brescia 2023, risultati e classifiche: trionfano Angilella e Grisoni

Si è conclusa la Maratona di Brescia 2023, ecco di seguito i risultati e le classifiche di quest’atteso appuntamento nel calendario del running. Concede il bis Eva Grisoni, che dopo il trionfo nel 2022 si ripete, tagliando il traguardo in 2h50’38”. Battute Anna Zilio, seconda a 13 minuti, e Chiara Bonassi, terza a 20 minuti. Nel maschile, invece, ad imporsi è Davide Angilella, capace di mettere al referto il crono di 2h30’39”. L’atleta dell’Atletica Franciacorta succede nell’albo d’oro a Daniele Di Donna, precedendo Matteo Vecchietti (Atletica Paratico), secondo con 2h 31′ 53”, e Marco Ferrari (Atletica Paratico), terzo con 2h 36′ 43”. Per il secondo anno consecutivo sono due atleti bresciani a trionfare, confermandosi profeti in patria.

ORDINE DI ARRIVO MASCHILE

Angilella 2h30’39” Vecchietti 2h31’53” Ferrari 2h36’43”

ORDINE DI ARRIVO FEMMINILE