Serie B 2022/2023: Genoa batte Ternana e torna secondo, al Cosenza scontro salvezza con la Spal

Doppio 1-0 nei posticipi della ventinovesima giornata di Serie B 2022/2023. Vince il Genoa, che piega per 1-0 la Ternana grazie al gol di Badelj al pronti-via e trova tre punti fondamentali per la lotta alla promozione diretta. La squadra di Gilardino, che colleziona altre occasioni tra primo e secondo tempo, con anche un gol annullato in circostanze dubbie da Camplone, non soffre particolarmente le folate offensive degli umbri che giocano bene ma patiscono concretezza in avanti. Adesso il Grifone torna al secondo posto in classifica, 53 punti e tre di vantaggio sulla prima inseguitrice che è il Bari, mentre le Fere si trovano nel limbo della classifica, a -5 dalla zona playoff e a +6 sulla zona playout.

Importantissima, nel fondo della classifica, la vittoria del Cosenza, meritata, contro la Spal. I ragazzi di Viali la sbloccano con Brescianini, poi sprecano l’inverosimile trovando le parate miracolose di Alfonso (da segnalare però due grandi interventi di Micai per i calabresi), quindi trovano il raddoppio con Nasti in contropiede, ma la rete è annullata dal Var per fuorigioco, dando vita a un finale thriller con due occasioni da corner per gli emiliani di Oddo, ancora ko. Sorpasso dei rossoblu che salgono a quota 29, fermi a 28 e ora penultimi gli emiliani.