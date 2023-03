Roma-Sassuolo, pañolada dei tifosi giallorossi: segno di protesta contro la squalifica di Mourinho

Dopo la conferma della squalifica di due turni inflitta a Josè Mourinho, i tifosi della Roma hanno voluto manifestare la propria vicinanza al tecnico giallorosso nel corso del match della ventiseiesima giornata di Serie A contro il Sassuolo. I sostenitori del club capitolino, infatti, hanno messo in scena sulla tribuna Tevere e Montemario una pañolada di protesta contro la sanzione verso l’allenatore portoghese, ricevuta in seguito al battibecco di Cremona con il quarto uomo Serra.

Presenti anche molti striscioni esibiti dai tifosi a partire dalla Curva Sud. “Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho”, scrive il Gruppo Roma. Mentre in Tevere si legge “con Mourinho a difesa della Roma” e poi ancora “più colpite e più combatteremo, in campo undici Mourinho”. Mourinho sta seguendo la partita dello stadio Olimpico in una stanza riservata ed è in costante contatto con il suo staff. Nel frattempo i tifosi giallorossi stanno sventolando fazzoletti bianchi per difendere il loro allenatore che, a loro avviso, è stato ingiustamente squalificato.