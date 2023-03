Maratona Barcellona 2023, risultati e ordine di arrivo: vince Kimitau, Iliass Aouani firma il record italiano

Marius Kimutai è il vincitore della prova maschile della Maratona di Barcellona 2023 con un crono di 2:05.06. Gran prova del corridore nativo del Kenya ma che corre per il Bahrain. Gara che si è sostanzialmente decisa nei metri finali, con Othmane El Goumri giunto a soli sei secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio ci sale Kaan Kigen Ozbilen. La prova femminile ha visto il trionfo di Yimer Worku Zeineba: l’atleta 24enne etiope ha chiuso in 02:19:44, riuscendo a superare nei chilometri finali Selly Chepyego Kaptich e Delvine Meringor.

Ma da segnalare è la prova del nostro Iliass Aouani, che chiude in nona posizione e soprattutto firma il record italiano in 02:07:16, migliorando di tre secondi il precedente crono di Eyob Faniel, fatto segnare a Siviglia nel 2020. Grande soddisfazione per il 27enne delle Fiamme Azzurre.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1 MARIUS KIMUTAI LI-NING 02:05:06

2 OTHMANE EL GOUMRI NIKE 02:05:12

3 KAAN KIGEN ÖZBILEN NN RUNNING TEAM 02:05:37

4 OQBE KIBROM RUESOM ON 02:05:51

5 JOEL KEMBOI KIMURER NIKE 02:06:32

6 TADESSE ABRAHAM ON 02:06:43

7 KENNETH KETER LI-NING 02:06:56

8 ABDI ASEFA KEBEDE LI-NING 02:07:14

9 ILIASS AOUANI FIAMME AZZURRE 02:07:16

10 ABRAHAM FILIMON LG TELIS FINANZ REGENSBURG 2:08:22

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE

1 ZEINEBA YIMER WORKU 02:19:44

2 SELLY CHEPYEGO KAPTICH 02:20:04

3 DELVINE MERINGOR 02:20:48

4 BUZUNESH GETACHEW GUDETA 02:22:38

5 ZENEBU FIKADU JEBESA 02:24:43