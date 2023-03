Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner è stato sconfitto nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023. L’azzurro si è dovuto arrendere in due set a Carlos Alcaraz, capace di imporsi per 7-6 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Terza sconfitta in altrettanti confronti sul cemento per Jannik, che al momento è inferiore allo spagnolo, a una sola vittoria dal ritorno al numero uno al mondo, ma ha comunque lasciato trasparire segnali più che positivi. Nel complesso, questa settimana nel deserto californiano è stata molto formativa e lascia ben sperare in ottica futura.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è aggiudicato ben 360 punti del ranking maschile, per un totale di 2925 punti che lo proiettano alla posizione numero 11 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 332mila e 71 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo del Masters 1000 di Indian Wells 2023.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2023

PRIMO TURNO – € 17.572 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.084 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.518 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.301 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.708 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.071 (360 punti)

FINALISTA – € 623.735 (600 punti)

VINCITORE – € 1.188.615 (1000 punti)