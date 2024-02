Manchester United, ten Hag: “Vittoria enorme, dobbiamo continuare così”

Il tecnico del Manchester United ten Hag commenta la vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa: “È stata una partita grandissima. È una vittoria enorme per noi. Quindi ci avviciniamo. E questo era l’obiettivo di oggi ed era assolutamente il nostro scopo principale. E lo abbiamo fatto. E penso anche che mi sia piaciuto il modo in cui l’abbiamo fatto e, ovviamente, mi sono piaciuti soprattutto i primi 20 minuti. Abbiamo avuto i nostri momenti in contropiede, ma sì, penso che poi sull’1-1 abbiamo reagito; siamo davvero contenti per oggi”. Sulla prima parte di gara: “Penso che la nostra organizzazione difensiva sia stata, nella prima parte, molto buona. E una volta che abbiamo conquistato il vantaggio, abbiamo cambiato mentalità. Tutti conoscono la mia filosofia, cioè avere Licha Martinez e Luke Shaw, due difensori mancini, e inoltre non abbiamo avuto Tyrell Malacia a disposizione per tutta la stagione. Quindi, in ogni momento, dobbiamo scendere a compromessi. E questo non è a nostro vantaggio. Ma oggi ce l’abbiamo fatta e speriamo che con Luke non sia andata poi così male”. Infine: “Non penso mai a scenari negativi, penso positivo. Sappiamo che dobbiamo recuperare, ma non siamo ancora arrivati ​​a quel punto e dobbiamo comunque continuare a raccogliere punti. Ma penso che siamo di buon umore e dobbiamo portare avanti questo andamento e dobbiamo ancora migliorare. Se faremo così, con tante partite da giocare, vedremo cosa succederà”.