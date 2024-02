Qualificazioni Atp 250 Buenos Aires 2024: Vavassori accede al main draw, battuto Monteiro

Andrea Vavassori accede al tabellone principale dell’Atp 250 di Buenos Aires, in Argentina. L’attuale numero 152 Atp, live ranking, ha battuto in finale il brasiliano Thiago Monteiro, testa di serie numero 8, con il punteggio di 6-4 7-6(5) in due ore e 23 minuti di gioco. L’azzurro aveva sconfitto al primo turno Andrea Pellegrino nel derby italiano. Vavassori punterà ad avvicinarsi alla top 100 sulla superficie che più gli si addice. Accedono al main draw anche Navone, testa di serie numero 7, che ha battuto al terzo set Meligeni Alves, e Galan, uscito vincente dalla partita con Comesana.