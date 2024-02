Highlights Cremona-Napoli 90-83, Serie A basket 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 66

Il video con gli highlights di Cremona-Napoli 90-83, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Successo importante per la Vanoli in ottica play-off, a conferma della bagarre che comprende diverse formazioni tra cui anche la GeVi Napoli. In doppia cifra per Cremona Denegri con 19 punti, Pecchia 14, McCullough 13, Adrian e Lacey 11. Dall’altra parte invece ci sono 21 per Ennis, 16 per Sokolowski, 15 per Pullen, Zubcic 12 e Brown 11. Di seguito il video con le azioni salienti.