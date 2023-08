Manchester City, Stones: “Guardiola mi ha aperto gli occhi su molte cose”

Il difensore del Manchester City, John Stones, ha parlato al Daily Mail sul suo tecnico, Pep Guardiola. Ecco le sue parole: “Pensavo di essere bravo a calcio quando sono arrivato al City. Pep mi ha fatto sentire come se non sapessi niente. Mi ha aperto gli occhi su molte cose e sembrava come si stesse riprogrammando il mio cervello. Essere un difensore nella squadra di Pep è molto bello. Ha grandi aspettative da chiunque voglia giocare in prima squadra. È bello quando in allenamento fai ciò che lui richiede e poi vedi come funziona in partita. Mi piace molto, sto imparando. Ogni anno qualcosa di nuovo. Dico sempre che quando sei felice in qualcosa, ne trai più piacere. Ora sia io che i miei compagni di squadra siamo felici, ed è in queste condizioni che possiamo esprimerci meglio”.