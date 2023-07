Ciclismo su strada, Mondiali Glasgow 2023: il calendario completo, orari e programma delle gare

Il calendario del ciclismo su strada ai Mondiali di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata che racchiuderà al suo interno tutte le discipline del ciclismo dal 3 al 13 agosto prossimi. Le ostilità sulle strade scozzesi si apriranno il 5 agosto, quando verranno assegnati i titoli juniores. Il giorno dopo sarà già tempo della prova in linea uomini Elite, la gara più attesa in cui Remco Evenepoel proverà a confermarsi campione iridato. Nella seconda settimana spazio anche alle cronometro, dove l’Italia punta molto su Filippo Ganna e anche sulla staffetta mista che è la novità di questi ultimi anni. Di seguito il programma completo e dettagliato dei Mondiali 2023, che Sportface vi racconterà in tempo reale senza farvi perdere nulla.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

Il calendario completo del ciclismo su strada (orari italiani)

Sabato 5 agosto

11:00 Prova in linea donne junior

14:00 Prova in linea uomini junior

Domenica 6 agosto

10:30 Prova in linea Uomini Elite

Martedì 8 agosto

14:00 cronometro staffetta mista

Mercoledì 9 agosto

15:30 cronometro maschile Under 23

Giovedì 10 agosto

12:15 cronometro femminile junior

15:00 cronometro femminile Elite

Venerdì 11 agosto

11:00 cronometro maschile junior

15:35 cronometro maschile Elite

Sabato 12 agosto

12:30 prova in linea uomini Under 23

Domenica 13 agosto

13:00 prova in linea donne Elite e Under 23