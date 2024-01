Manchester City, de Bruyne torna in campo tra gli applausi, Guardiola: “La gente lo ama”

La partita tra Manchester City e Huddersfield Town aveva probabilmente un verdetto ancora prima di iniziare. Al termine del primo tempo, la squadra della divisione inferiore era sotto di due reti, ma non sono stati i gol a fare infiammare il pubblico, quanto l’ingresso in campo di Kevin De Bruyne. I cori che lo acclamavano da diversi minuti, si sono trasformati in una standing ovation a 57esimo, quando il belga è tornato ufficialmente in campo dopo l’infortunio al ginocchio di quasi cinque mesi fa. Pep Guardiola, al termine del match finito 5-0, ha dichiarato: “Kevin deve sapere quanto la gente lo ama. È incredibile. Kevin, finché non deciderà di partire o di ritirarsi, sarà per sempre uno dei giocatori più amati. Siamo davvero contenti per lui”.