Padova-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Mantova, match dell’Euganeo valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I biancoscudati, dopo una prima parte di stagione in ascesa, vogliono continuare a scalare posizioni vincendo un prezioso scontro diretto per la promozione in Serie B. La capolista del girone A, invece, ha intenzione di mantenere la propria leadership e spera di iniziare al meglio il nuovo anno. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 8 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Rai Sport.

