Manchester City, de Bruyne sul feat con Drake: “Non sono io, ma resto un grande fan”

In occasione dell’uscita della canzone “Wick Man” di Drake, parte dell’EP “Scary Hours 3” pubblicato a sorpresa dal cantante, “K. De Bruyne” è comparso come uno degli autori della canzone. Cogliendo la palla al balzo, il giocatore del Manchester City de Bruyne ha pubblicato una foto con Drake, commentando “Aveva bisogno di un assist“. Successivamente su X, il calciatore ha dissipato ogni dubbio, scrivendo “Scherzi a parte, non sono io! Comunque, resto un grande fan“.